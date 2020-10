Amazon bestellt «Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast»

US-Fernsehen

Das Online-Kaufhaus wird eine fiktionale Serie zum Kevin-Williamson-Film starten.

Die Videoabteilung von Amazon hat offiziell grünes Licht für die Serienadaption von(«Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast») in Auftrag gegeben. Über die Entwicklung der Serie wurde erstmals im vergangenen Jahr berichtet. Die Young Adult-Serie wird als moderne Version des Horrorfilm-Hits von 1997 beschrieben.In einer Stadt voller Geheimnisse wird eine Gruppe von Teenagern ein Jahr nach einem tödlichen Unfall in der Nacht ihrer Abschlussfeier von einem mysteriösen Killer verfolgt. Wie der Film basiert die neue Serie auf dem gleichnamigen Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973. «Dawson’s Creek»-Produzent Kevin Williamson schrieb den Spielfilm.„Die besten Horror-Franchsies haben immer einen weiteren Schrecken vor sich, und diese «Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast»-Serie von Sara Goodmann ist eine perfekte verdrehte Aktualisierung des kultigen Slasher-Films“, sagte Albert Cheng, Co-Fernsehchef der Amazon Studios.