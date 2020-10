«Go Trabi Go»: Erfolgreicher Filmabend bei Nitro

Quotennews

Mit Teil eins und zwei der deutschen Filmkomödie überzeugte der Sender sein Publikum.

Nitro entschied sich am Dienstagabend für die Ausstrahlung der deutschen Filmkomödieaus dem Jahr 1991. In der Produktion von Peter Timm macht sich eine Familie im Sommer der Wiedervereinigung mit einem himmelblauen Trabant auf den Weg nach Neapel. 0,55 Millionen Zuschauer schalteten ab 20.15 Uhr ein und kamen so auf einen passablen Marktanteil von 1,8 Prozent. Mit 0,17 Millionen für die Werbewirtschaft Relevanten war ebenfalls ein solides Ergebnis von 2,0 Prozent möglich.Direkt im Anschluss ab 22 Uhr folgte mitdie Fortsetzung der Komödie. Nun erzählt der Film davon, was sich nach der Rückkehr der Familie von ihrer Italien-Reise in Ostdeutschland verändert hat. Für den zweiten Teil blieben weiterhin 0,36 Millionen Fernsehende vor den Bildschirmen. Die Sehbeteiligung erhöhte sich somit auf 1,9 Prozent. In der Zielgruppe wurden bei einem Publikum von 0,15 Millionen Jüngeren sogar starke 2,7 Prozent erreicht.Ab Mitternacht lief schließlich die Wiederholung des ersten Teils, die noch 0,13 Millionen Fernsehzuschauer überzeugte. Der Sender verbuchte gute 2,0 Prozent Marktanteil. 0,06 Millionen Umworbene bedeuteten weiterhin eine hohe Quote von 3,1 Prozent.