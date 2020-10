Abschied, Teil 1: Fast viereinhalb Millionen sehen nochmal «Tonio & Julia»

Quotennews

Nach dem kommenden Wochenende ist Schluss mit der Geschichte.

Das ZDF gab vergangene Woche bekannt, keine neuen Folgen der romantischen Filmreiheumsetzen zu wollen. Zwei Episoden stehen also noch aus, die erste lief nun am Sonntagabend zur besten Sendezeit und sicherte sich gute Werte. Mit 4,45 Millionen Zuschauern ab drei Jahren zog man sogar am ARD-Prestige-Projekt «Babylon Berlin» vorbei . 13,3 Prozent Marktanteil wurden insgesamt erzielt, auch bei den jungen Leuten lief es angesichts von 6,2 Prozent ziemlich gut. Kommendes Wochenende steht das Finale der Produktion auf dem TV-Plan.Die höchste ZDF-Quote des Tages sicherte sichum 19 Uhr mit 15,3 Prozent Marktanteil, die Hauptnachrichten der Mainzer informierten im Schnitt 3,97 Millionen Menschen. Auch am Mittag war der Sender schon stark gefragt: Die Lieblingsstücke ausbrachten ab 11.45 Uhr im Schnitt 15,1 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab drei Jahren ein, die ermittelte Reichweite belief sich auf tolle 2,02 Millionen.Bei ZDFneo punkteten am Sonntagabend zwei Krimis -sicherte sich zur besten Sendezeit genau sechs Prozent Marktanteil insgesamt sowie eine durchschnittliche Reichweite in Höhe von 1,99 Millionen. Ab 21.40 Uhr kamdann noch auf 1,04 Millionen Zuschauer – die Folge waren 4,1 Prozent Marktanteil.