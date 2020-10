«Nitronauten» stehen für neue Wissensoffensive bei Nitro

TV-News

Hussi Kutlucan, Lina van de Mars sowie Vu Dinh sind die neuen «Nitronauten».

Eine Wissensoffensive angekündigt hat der Programm für Männer machende Kanal Nitro: Lässt sich eine verstopfte Toilette mit einem Böller reinigen? Sind Hamsterräder Tierquälerei? Fragen über Fragen – sie alle werden von denbeantwortet. Die zunächst vierteilige Produktion startet am 31. Oktober, einem Samstag, am frühen Nachmittag um 13.35 Uhr. In jeder der einstündigen Ausgaben wollen die «Nitronauten» mehreren Fragen nachgehen.Vor der Kamera stehen Hussi Kutlucan, Lina van de Mars und Vu Dinh. Nitro beschreibt Kutlucan als den "Ingenieur" und auch das Mastermind des Teams. Man sieht ihm seine Seniorität an. Mit dem Ego und der Unternehmungslust eines erfahrenen Tüftlers und Hasardeurs treibt er Lina und Vu zu immer neuen Abenteuern. Lina van de Mars ist Rennfahrerin und „Maschinistin“ der Gruppe und Vu Dinh ist zwar Stuntman, aber nicht immer der Superheld.Gedreht wurden die Folgen von Wieduwilt Film & TV Production GmbH im Berliner Umland, die Arbeiten starteten im Oktober 2019 und waren im Juni 2020 abgeschlossen. Produzent ist Produzent Stefan Wieduwilt. Buch und Regie liegen bei Deniz Sözbir.