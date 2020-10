Wiederholungen im Ersten und im ZDF mit mäßigem Erfolg

Quotennews

Weder «Der Kommissar und das Meer» noch «Böses Wetter» konnten der Konkurrenz durch das Fußballspiel viel entgegensetzen.

Das ZDF zeigte am Mittwochabend zur Primetime eine Wiederholung der deutsch-schwedischen Krimiserie. Die Erstausstrahlung dieser Folge erfolgte im Dezember 2018 und überzeugte damals 6,20 Millionen Zuschauer. Somit wurden ausgezeichnete 20,8 Prozent ermittelt. An diesem Abend musste sich das Programm hinter dem Testspiel der deutschen Nationalelf einordnen und lockte noch 3,84 Millionen Fernsehende. Der Sender erzielte einen passablen Wert von 13,0 Prozent Marktanteil. Der Krimi überzeugte nur 0,39 Millionen der Jüngeren und so verbuchte man hier annehmbare 4,8 Prozent.Ab 21.45 Uhr war dasmit 3,58 Millionen Zuschauern und einer Sehbeteiligung von 13,3 Prozent ähnlich gefragt. Bei den 14- bis 49-Jährigen stiegen die Zuschauerzahlen auf 0,71 Millionen und so erreichte das ZDF überdurchschnittliche 9,3 Prozent. Während dasinsgesamt einen Rückgang der Reichweite auf 2,54 Millionen Menschen bezweckte, wuchs die Quote bei den Jüngeren auf ausgezeichnete 10,6 Prozent. Die Reportageund die Talkshowüberzeugten jeweils noch 1,58 Millionen Fernsehzuschauer. Maue 9,3 Prozent beziehungsweise gute 14,8 Prozent wurden hier verbucht. Das jüngere Publikum erzielte starke Werte von 8,0 sowie 9,6 Prozent.Auch das Erste übertrug eine Wiederholung des Dramas. Mit 3,48 Millionen Zuschauern war das Programm etwas weniger gefragt als der Krimi im ZDF . Solide 11,8 Prozent wurden hier gemessen. Die 0,42 Millionen Jüngeren kamen auf unterdurchschnittliche 5,2 Prozent Marktanteil.