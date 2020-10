Die neue Sat.1-Serie «Lenßen übernimmt» knüpft ohne große Quotenverluste an das vorherige Programm an

Quotennews

Zuletzt war «Die Gemeinschaftspraxis» werktags ab 17 Uhr zusehen gewesen.



Am Montagnachmittag ging in Sat.1 erstmals die neue Serieauf Sendung. Der Rechtsanwalt ist aus der beliebten Serie «Richter Alexander Hold» bereits bekannt, in der er ab 2001 mitspielte. In der neuen Scripted Reality-Serie kümmert er sich diesmal mit seinen Assistenten Sarah Grüner und John Davis um kleinere Fälle der Bürger.Zur Premiere am 5. Oktober schalteten ab 17 Uhr 0,93 Millionen Neugierige ein. Der Sender erreichte somit einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 6,9 Prozent. Auch 0,27 Millionen Werberelevante interessierten sich für den Start der neuen Serie und ergatterten ebenfalls eine gute Sehbeteiligung von 9,1 Prozent.Zuvor gehörte dieser Sendeplatz Staffel zwei der Serie «Die Gemeinschaftspraxis». 20 Folgen waren zwischen dem 7. September und dem 2. Oktober ausgestrahlt worden. Die letzte Episode erreichte 0,95 Millionen Zuschauer und landete so bei starken 8,1 Prozent. Zudem kamen 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige auf 9,6 Prozent. Somit schloss das neue Format mit der ersten Folge nur ein wenig schwächer an das vorherige Programm an. Die Höchstwerte, an denen sich «Lenßen übernimmt» nun messen kann, lagen auf dem Gesamtmarkt bei 8,3 und in der Zielgruppe bei 12,7 Prozent Marktanteil.