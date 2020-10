Primetime-Check

Wie schlug sich der «Tatort» in dieser Woche? Punktete Sat.1 mit der Free-TV-Premiere von «Hot Dog»?

Mit 8,27 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren sicherte sich deraus Berlin die Marktführung. Das Erste verzeichnete 24,5 Prozent Marktanteil ab drei Jahren, bei den jungen Zuschauern fuhr man 1,87 Millionen Zuschauer ein. Mitsank das Ergebnis bei den jungen Zuschauern von 18,9 auf 6,6 Prozent, insgesamt wollten 3,92 Millionen Menschen die einstündige Talkshow sehen. Der Marktanteil belief sich auf 14,6 Prozent.Das ZDF servierteund schnappte sich 4,16 Millionen Zuschauer, dies bedeutete einen Marktanteil von 12,3 Prozent. Daserzielte im Anschluss 4,14 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 14,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden zunächst 5,0, dann 6,3 Prozent Marktanteil generiert.erzielte im Anschluss noch 2,69 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 13,3 Prozent bei allen sowie 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.brachte RTL 2,54 Millionen Zuschauer, wovon 1,43 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag bei starken 16,2 Prozent. In Sat.1 gab es die Free-TV-Premiere vonzu sehen, die 1,22 Millionen Zuschauer anlockte. Im Anschluss strahlte der Senderaus, der auf 0,49 Millionen Zuseher kam. In der Zielgruppe verbuchte man 6,7 sowie 5,4 Prozent.Der Spielfilmsorgte bei ProSieben für 3,26 Millionen Zuschauer. Mit einer Reichweite von 1,60 Umworbenen holte man 17,9 Prozent Marktanteil. Diebrachten Kabel Eins immerhin 1,04 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 5,2 Prozent Marktanteil ein. RTLZWEI wiederholteund sicherte sich somit 3,9 Prozent in der Zielgruppe. Bei allen Zuschauern standen 0,83 Millionen Zuschauer auf dem Papier. Eine Wiederholung vonsorgte bei VOX für 0,91 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent bei den Umworbenen.