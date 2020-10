«Comedypreis» holt nur 1,25 Millionen Zuschauer zur Sat.1

Quotennews

Senderwechsel: Noch im vergangenen Jahr lief die Auszeichnung bei RTL.

Mitte Juni 2020 wurde bekannt, dass der Kölner Fernsehsender RTL nicht mehr den von Brainpool inszenierten Comedypreis übertragen wird. „Wir versprechen eine runderneuerte Comedypreis-Gala, mit vielen Entertainment-Highlights und frischen Show-Ideen, ohne die Ernsthaftigkeit der Preisverleihung zu verlieren“, erklärt Ralf Günther, der Geschäftsführer des Köln Comedy Festivals, das den Preis ausrichtet. Zum besten Komiker wurde Felix Lobrecht gekürt.Die Premiere desin Sat.1 verzeichnete am Freitagabend 1,25 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei annehmbaren 4,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verzeichnete das Format starke 9,9 Prozent Marktanteil. Es wurden 0,72 Millionen junge Fernsehzuschauer ermittelt. Die Quoten, die der Preis zuletzt bei RTL erreicht hatte, waren für Sat.1 nicht mehr erreichbar.Im vergangenen Jahr fuhr RTL am 2. Oktober 2019 1,80 Millionen Zuschauer ein, 0,98 Millionen Zuschauer gehörten zu den Umworbenen. Mit 10,7 Prozent Marktanteil lag man unter dem Senderschnitt. Im Jahr 2018 erreichte die Auszeichnung Mitte Oktober 1,73 Millionen Zuschauer. Mit 0,98 Millionen 14- bis 49-Jährige erzielte RTL lediglich 10,7 Prozent Marktanteil.Im Anschluss an die Preisverleihung begeisterteab 23.05 Uhr noch 0,83 Millionen Fernsehende. Hierfür erhöhte sich die Sehbeteiligung sogar auf 5,3 Prozent. Zudem wurden bei einem Publikum von 0,44 Millionen Werberelevanten weiterhin sehr gute 9,7 Prozent eingefahren.