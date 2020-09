Pflaume-Comeback: «Wer weiß denn sowas?» meldet sich im November zurück

TV-News

Die frische Staffel startet somit etwas später als in den zurückliegenden Jahren.

Fans der Vorabend-Quizformate des Ersten haben auf diese Meldung wohl schon seit einigen Wochen gewartet: Der Fernsehsender hat nun den Comeback-Termin für das populäre Kai-Pflaume-Formatverraten. Am Montag, 9. November 2020, kehrt die von UFA Show & Factual hergestellte Sendung ins Line-Up zurück. Sie läuft dann um 18 Uhr und übernimmt somit den Sendeplatz von «Gefragt - gejagt». Die von Alex Bommes präsentierte Quizshow lief seit spätem Frühjahr und wird nun auch noch einige Wochen lang on air bleiben.Ab 9. November müssen sich Fans von «Wer weiß denn sowas?» auf ein paar Änderungen gefasst machen, die auf den Umgang mit dem Coronavirus zurückzuführen sind. Früher rätselten Bernhard Hoecker und Elton immer vor 100 Studio-Zuschauern, die sich entweder hinter den einen oder den anderen setzen konnten. Wegen der Abstandsregeln wird eine Produktion nun nur noch mit 48 Menschen im Set stattfinden können, berichtet. Weiter heißt es, dass die restlichen 52 virtuell zugeschaltet werden - für diese Plätze kann man sich über die ARD Quiz App bewerben.Wie viele Folgen die neue Staffel der Kai-Pflaume-Show umfasst, ist nicht klar. Zuletzt wurden immer große Längen von um die 150 Episoden beauftragt. Wahrscheinlich ist, dass der Nachschub auch in diesem Fall bis weit in das kommende Frühjahr hineinreicht.