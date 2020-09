«Goodbye Deutschland!» legt kräftig zu, «MacGyver» weiter mit Problemen

Quotennews

Während VOX in der Primetime auf über acht Prozent gelangte, musste der Serienabend in Sat.1 im Vorwochenvergleich Federn lassen.

Vergangene Woche Dienstag lief es fürmit einem Marktanteil von 5,3 Prozent in der Zielgruppe noch ziemlich dürftig, in dieser Woche steigerte sich das Format hingegen merklich auf starke 8,3 Prozent. Die Reichweite der VOX-Sendung kletterte auf 1,34 Millionen Zuschauer, was dem Sender ab 20.15 Uhr auch insgesamt ordentliche 4,9 Prozent einbrachte.Damit lief es für VOX in dieser Woche unter anderem besser als für Sat.1 , das mitweiter unter dem Senderschnitt stecken bleibt. Nachdem ein Doppelpack in der vergangenen Woche auf 6,8 Prozent und 6,6 Prozent in der Zielgruppe gelangt war, reichte es an diesem Dienstag nur noch zu 6,4 Prozent und 6,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. 1,25 Millionen Zuschauer schalteten für die Serie bestenfalls ein.Am Vorabend lief es sowohl für VOX als auch für Sat.1 ziemlich enttäuschend. Währendbeim Bällchensender nicht über 0,89 Millionen Zuschauer und schwache 5,3 Prozent der Werberelevanten hinauskam, bliebbei den Kölnern bei fünf Prozent in der Zielgruppe hängen.hatte im direkten Programmvorfeld einen besonders schlechten Tag erwischt und war in der Zielgruppe nicht über 4,1 Prozent gelangt.