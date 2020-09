The CW beendet «Supergirl»

US-Fernsehen

Die Serie wird nach der sechsten Staffel beim US-Network auslaufen.

Das Supergirl hängt ihr Cape an den Nagel: In einer gemeinsamen Entscheidung haben The CW und die Produktionsfirmen Warner Bros. Television sowie Berlanti Productions angekündigt, dass die kommende und sechste Staffel von «Supergirl» die letzte sein wird. Die Produktion der neuen «Supergirl»-Season soll noch im September beginnen und die Autoren haben laut Insider-Informationen bereits mit den Handlungssträngen der letzten 20 Episoden begonnen.Der Staffelstart der finalen Runde soll irgendwann im Jahr 2021 erfolgen. Die Nachricht vom «Supergirl»-Ableben kommt fast vier Monate nach dem Finale der fünften Runde. Die Serie startete einst bei CBS, ehe sie mit der zweiten Staffel zu The CW wechselte. In der letzten Staffel wird auch weiterhin Melissa Benoist die Titelheldin verkörpern, die die Cousine von Superman ist.„Zu sagen, es sei eine Ehre gewesen, diesen bekannten Charakter darzustellen, wäre eine massive Untertreibung. Die unglaubliche Wirkung, die die Serie auf junge Mädchen auf der ganzen Welt hatte, hat mich immer gefreut und sprachloch gemacht“, schrieb Benoist via Instagram.