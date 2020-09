«Big Performance»: Die Luft wird dünner

Quotennews

Nur noch knapp zweistellig fiel der Zielgruppen-Marktanteil für die RTL-Maskenshow aus. «Take Me Out» machte es danach mal wieder besser, doch auch hier konnten Verluste nicht vermieden werden.

Mit überdurchschnittlichen, aber keinesfalls überragenden Werten istvergangenen Samstag bei RTL gestartet, 13,3 Prozent standen in der Zielgruppe zu Buche. Die Wiederholung am Sonntagvormittag lief sogar so schlecht , dass man von diesen Sendeplänen schnell Abstand genommen hat. In Köln wird man angesichts der nun ermittelten Werte nicht aufatmen können:Zwar fiel der Zielgruppen-Marktanteil nicht einstellig wie bei ProSiebens «Fame Maker» aus, die ermittelten 10,5 Prozent Marktanteil sprechen aber auch eine klare Sprache. Zum einen ist das ein Wert unter dem Senderschnitt, zum anderen gingen somit fast drei Prozentpunkte verloren. 0,68 Millionen Werberelevante schauten zu, rund 200.000 weniger als vor einer Woche.Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren hielten sich die Verluste in Grenzen: 1,65 Millionen Zuschauer wurden mit der Maskenshow unterhalten, beim Start waren 1,76 Millionen Interessierte dabei gewesen. Von 7,0 ging der damit verbundene Marktanteil auf 6,4 Prozent zurück.Wie schon letztes Mal warder eigentliche Star am Samstagabend bei RTL , doch auch hier musste man Abstriche machen: 14,1 Prozent Marktanteil wurden für die neue Folge gemessen, mit 18,4 Prozent lief es vor Ablauf der Wochenfrist wesentlich besser. Dennoch: Verglichen mit dem Vorprogramm kann RTL mit der Datingshow natürlich zufrieden sein, auf 0,75 Millionen besserte sich die dazugehörige Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen. 12,0 Prozent holte eine Wiederholung direkt im Anschluss.