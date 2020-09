Gutes Ergebnis für den vierten Teil des Dramas «Käthe und ich» trotz starker Konkurrenz

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt war der Film sogar erfolgreicher als die Folge in der Vorwoche. Bei den Jüngeren tat sich der Sender an diesem Abend jedoch schwer.

Auch wenn Das Erste am Freitagabend nicht mit den starken Quoten des Fußballspiels bei ZDF mithalten konnte, erzielte das Dramadennoch ein gutes Ergebnis. 4,14 Millionen Zuschauer interessierten sich für den Film und erreichten hohe 14,7 Prozent Marktanteil. Damit lag das Programm über den Werten der vorherigen Folge, die in der Woche zuvor ausgestrahlt wurde. 3,82 Millionen Fernsehende sorgten da für eine Sehbeteiligung von 14,1 Prozent.Nur bei den Jüngeren konnte der vierte Teil der Reihe mit den vorherigen Ausgaben nicht mithalten. 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten für das TV-Drama ein, was jedoch nur in akzeptablen 4,8 Prozent resultierte. In der Vorwoche waren 6,4 Prozent möglich gewesen und bei den beiden Folgen im November des vergangenen Jahres waren 7,5 beziehungsweise 8,1 Prozent zustande gekommen.Ab 21.45 Uhr sank die Zuschauerzahl mit denauf 2,93 Millionen Interessenten sowie 0,42 Millionen der Jüngeren. Während dies auf dem Gesamtmarkt für solide 10,9 Prozent reichte, erzielten die jungen Fernsehenden annehmbare 5,1 Prozent Marktanteil. Die Wiederholung vomab 22.20 Uhr verfolgten 2,23 Krimifans, die bei einer durchschnittlichen Sehbeteiligung von 11,5 Prozent landeten. Die 0,20 Millionen im Alter von 14 bis 49 Jahren erzielten hingegen nicht mehr als miese 3,5 Prozent. Ab 23.45 Uhr sank die Reichweite mit dem Krimiauf 0,96 beziehungsweise 0,09 Millionen Zuschauer. Während insgesamt solide 10,3 Prozent ergattert wurden, kam man bei den Jüngeren auf ein miserables Ergebnis von 3,0 Prozent Marktanteil.