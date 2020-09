Enthüllt: Weitere Details zum «Verbotene Liebe»-Comeback

TV-News

Ziemliche Überraschung: UFA Serial Drama und TV Now konnten Schauspieler Heinz Hoenig für ein Mitwirken in der Fortsetzung des einstigen Daily-Formats gewinnen.

„ Ich freue mich sehr auf die nächste Generation «Verbotene Liebe». Es wird ein Wiedersehen mit einigen bekannten Figuren geben, aber auch wunderbare neue Rollen wie die Familie Verhoven, die das Ensemble von «Verbotene Liebe - Next Generation» bereichert. Dabei werden wir nicht nur an beeindruckende Motive zurückkehren, sondern auch tolle neue Orte erzählen können, die von unserem großartigen Cast mit Leben gefüllt werden.

Das ist doch mal eine Schlagzeile: Heinz Hoenig wird in der Neuauflage der einstigen ARD-Soapmitspielen. Schon seit einigen Wochen setzt UFA Serial Drama neue Folgen für den Streamingdienst TV Now um. Diese sollen ab Winter dann im wöchentlichen Rhythmus gesendet werden. Welche Rolle spielt Hoenig? Patriarch & Modezar Robert ist Eigentümer des internationalen Modeunternehmens Verhoven und führt es mit harter, aber sehr gekonnter Hand. An seiner Seite: Frau Eva, dargestellt von der unter anderem aus «Bad Banks» bekannten Stephanie Japp.Frederik Götz spielt den ältesten Sohn der beiden. Er verliebt sich auf den ersten Blick in die hübsche, alleinerziehende Mutter Josefin Reinhard (Sina Zadra). Komplettiert wird Familie Verhoven außerdem durch Alexanders Geschwister Livia (Livia Matthes), Modedesignerin und Mitgründerin vom Label „Greenlights“, und Paul (Lennart Betzgen). Als Nesthäkchen der Familie ist Paul auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, den er schon bald in einer eigenen „verbotenen Liebe“ finden wird.Weitere neue Figuren sind Model und Influencerin Bobbi Atakan (Asli Melisa Uzun, wurde 2015 Miss Turkey Universe) und der bodenständige Tischler Finn Rogel (Martin Walde). Sie alle werden auf neuen und verschlungenen Wegen auch einigen bereits bekannten Figuren begegnen. Darunter Carla von Lahnstein (Claudia Hiersche), die inzwischen eine Event-Agentur für besondere Veranstaltungen betreibt, Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka), der nach fünf Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, Charlie Schneider (Gabriele Metzger), die nach wie vor das "Schneiders" leitet, und ihrem Neffen Oliver Sabel (Jo Weil), der immer noch als Model Erfolge feiert. Auch die bestens bekannte und gefürchtete Gräfin Clarissa von Anstetten (Isa Jank) wird eine special appearance haben.