Dokus von «Robert Marc Lehmann» gehen bei VOX unter

Quotennews

VOX hat am Samstagabend zwei Dokus mit dem Tierschützer ausgestrahlt, gute Werte waren damit nicht drin. Am Vorabend musste «Die Katzen-Kita» Federn lassen.

„Packen wir’s an“ lautet die Themenwoche der Mediengruppe RTL Deutschland, in der es in der ganzen Sendergruppe hier und da um Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen geht. VOX räumte dafür seinen ganzen Samstagabend frei: Gleich zwei Naturdokumentationen mit Abenteurer und Tierschützer Robert Marc Lehmann wurden ausgestrahlt, Quotenerfolge waren damit aber nicht drin.eröffnete die Samstags-Primetime mit nur 4,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Nur 0,27 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer waren hierfür anwesend, insgesamt sah es mit 0,58 Millionen Zuschauern und 2,3 Prozent ebenso mies aus.verschlechterte sich danach sogar noch auf 3,7 Prozent bei den Umworbenen, auf 0,22 Millionen sackte die dazugehörige Sehbeteiligung. Bei allen Fernsehenden verharrte die Doku bei 0,48 Millionen Zuschauern und 2,2 Prozent. Selbst das sonst so erfolgreichezog dieser Vorlauf runter, mehr als 2,0 Prozent waren für die erste Wiederholung um 23.15 Uhr nicht zu holen bei den Jüngeren. Erst die weiteren Ausgaben besserten sich auf zuerst 5,3 Prozent und dann sogar auf bis zu 14,7 Prozent.Wenig erfreuliche Nachrichten kommen auch aus dem Vorabend von VOX:hat dort nach einem Auftakt mit 7,4 Prozent auf 6,1 Prozent Federn lassen müssen – wohlgemerkt aber mit dem quotenträchtigen DFB-Pokal im Gegenprogramm. Von 0,87 Millionen rutschte die absolute Zuschauerzahl auf 0,66 Millionen. Auchlief davor mit 6,8 Prozent schwächer als gewohnt, so schwach wie seit Mai nicht mehr.