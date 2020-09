Stefanie Hertels «Dinner Party» geht unter

Quotennews

«Dinner Party» bleibt in Sat.1 ein langlebiger Quotenflop. Zur Primetime ließen auch die US-Serien des Senders zu wünschen übrig.

«MacGyver»-Cast Lucas Till

George Eads

Sandrine Holt

Tristin Mays

Justin Hires

Meredith Eaton

Isabel Lucas

Vor einigen Wochen trat Stefanie Hertel gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf im Rahmen einer «Late Night Berlin»-Aktion für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Altersheims auf – und sorgte so für einen Clip, der online sehr großen Erfolg hatte. Nun bekommt Hertel zu spüren, dass nicht alles, was man für die Late-Night-Schiene eines ProSiebenSat.1-Senders macht, große Aufmerksamkeit generiert: Die Schlagersängerin war beizu Gast. Und sie fuhr damit erwartungsgemäß miese Zahlen ein.Die Sat.1-Sendung, die Woche für Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0.15 Uhr über den Äther geht, kommt in den seltensten Fällen auch nur auf maue Zahlen in der Zielgruppe. Dieses Mal sorgten etwa 60.000 Umworbene für nur mickrige 3,2 Prozent Marktanteil. 0,18 Millionen Fernsehende ab drei Jahren bedeuteten kaum bessere 3,0 Prozent Marktanteil.Um 20.15 Uhr erreichtein Sat.1 wiederum 1,17 Millionen Serienfans, was mauen 4,1 Prozent glich. Bei den Werberelevanten wurden ebenfalls maue 6,0 Prozent ermittelt.sank danach auf 0,99 Millionen Interessenten und 3,7 sowie 4,5 Prozent.schloss ab 22.10 Uhr mit 0,89 Millionen und 4,6 Prozent insgesamt an. Die Zielgruppe sorgte für 6,0 Prozent.