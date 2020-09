Quotencheck

Eine Camping-Dokusoap im Corona-Sommer? Kann das gut gehen? Nun, quotentechnisch offensichtlich schon …

Bei Kabel Eins wurde diesen August gegen den Strom geschwommen: Obwohl im Jahr 2020 für viele Menschen die Urlaubsträume gestorben sind, widmete sich der zur ProSiebenSat.1-Gruppe zählende Sender vier Wochen lang am Sonntagabend der Faszination Camping. Und ausgenommen von einer Episode dieser Dokusoap namens «Yes, we camp!», die bei Jung und Alt weit unter dem Senderschnitt lief, fand das beim TV-Publikum durchaus Anklang.Los ging es am 9. August 2020 zur besten Sendezeit. Die erste Ausgabe von «Yes, we camp!» erreichte 0,88 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,47 Millionen Umworbene. Während beim Gesamtpublikum akzeptable 3,4 Prozent generiert wurden, brachte es «Yes, we camp!» bei den Jüngeren auf tolle 6,6 Prozent.Sieben Tage später verbesserte sich die Gesamtreichweite: Ab 20.15 Uhr wurden 0,90 Millionen Fernsehende angesprochen. Das glich am 16. August 2020 aber nur 3,3 Prozent Marktanteil – wenngleich das weiterhin ein passables Ergebnis für Kabel Eins ist. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich die Reichweite unterdessen auf 0,46 Millionen Menschen. Der Marktanteil in der werberelevanten Altersgruppe sank auf nunmehr sehr gute 6,1 Prozent.Am 23. August 2020 hatte «Yes, we camp!» weniger Halt beim Fernsehpublikum. 0,88 Millionen Neugierige glichen dieses Mal lediglich mauen 2,7 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,40 Millionen Werberelevante markierten zudem einen neuen Negativrekord beim jungen Publikum. Der Marktanteil lag bei konsequent mauen 3,9 Prozent in der Zielgruppe.Jedoch muss man «Yes, we camp!» lassen: Die Sendung trat am 23. August 2020 gegen das Champions-League-Finale im ZDF an – und gegen diese knallharte Konkurrenz hat sich das neue Format dann doch ganz annehmbar geschlagen. Dessen ungeachtet kehrten zum Staffelfinale am 30. August 2020 nur ein paar frühere Fans zurück:0,87 Millionen Fernsehende reichten nunmehr für 2,9 Prozent bei allen und 0,44 Millionen Werberelevante bedeuteten zum Abschied von «Yes, we camp!» solide 5,0 Prozent. Im Mittel brachte es Kabel Eins somit auf 0,88 Millionen Interessenten pro «Yes, we camp!»-Folge. Die Reichweite bei den Jüngeren lag im Schnitt bei 0,44 Millionen. Das bedeutete eine Gesamtsehbeteiligung von 3,1 Prozent (ein akzeptables Ergebnis) und eine Zielgruppenquote von guten 5,4 Prozent.0,87 Millionen Fernsehende reichten nunmehr für 2,9 Prozent bei allen und 0,44 Millionen Werberelevante bedeuteten zum Abschied von «Yes, we camp!» solide 5,0 Prozent. Im Mittel brachte es Kabel Eins somit auf 0,88 Millionen Interessenten pro «Yes, we camp!»-Folge. Die Reichweite bei den Jüngeren lag im Schnitt bei 0,44 Millionen. Das bedeutete eine Gesamtsehbeteiligung von 3,1 Prozent (ein akzeptables Ergebnis) und eine Zielgruppenquote von