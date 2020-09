«Abenteuer Leben täglich» legt um fast drei Prozentpunkte zu

Quotennews

Das tägliche Magazin im späten Nachmittagsprogramm von Kabel Eins leif am Montag so gut, wie lange nicht mehr. Bei RTLZWEI präsentierten sich «Berlin - Tag & Nacht» und «Köln 50667» sehr gut.

ist bei Kabel Eins nicht aus dem Nachmittagsprogramm wegzudenken. Nach stundenlangen US-Serien bildet das Magazin den Cut zum Vorabend gespickt mit Reality. Dabei kommt das Format meist auf durchschnittliche bis sehr gute Einschaltquoten beim werberelevanten Publikum und auch insgesamt. Am Montagnachmittag lief es für das Magazin zum Wochenstart besonders gut. Im Vergleich zum Freitag legte die Sendung um 2,6 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen zu. Mit ausgezeichneten 8,0 Prozent Marktanteil legte sie das beste Zielgruppen-Ergebnis der vergangenen vier Wochen hin. Nur Anfang August stand das Format in der nahen Vergangenheit mit 8,9 Prozent besser da.Insgesamt interessierten sich am Montag 440.000 Fernsehende für [Abenteuer Leben täglich]]. Das entsprach guten 3,7 Prozent Sehbeteiligung auf dem Gesamtmarkt. Im weiteren Verlauf des Vorabends machtenundmit 5,6 und 5,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufriedenstellend über dem Senderschnitt weiter. Die Zuschauerzahlen steigerten sich auf 0,53 und 0,68 Millionen.Neben Kabel Eins verbuchte auch RTLZWEI am Vorabend schöne Einschaltquoten. Denn sowohlals auchlieferten gute Werte über dem Senderschnitt und waren auch mit Blick auf die eigene Quotenentwicklung sehr gut unterwegs. Nachdem «Köln 50667» zuletzt zweimal in Folge nur auf den Senderschnitt von 5,0 Prozent kam, legte die Reality-TV-Soap zum Wochenstart um einen Prozentpunkt auf gute 6,0 Prozent bei den klassisch Umworbenen zu. «Berlin - Tag & Nacht» freute sich über noch stärkere 7,8 Prozent. Hier ging es im Vergleich zum Freitag um 0,7 Prozentpunkte hinauf. Nach vergleichsweise schwachen Werten Ende August - vier Folgen kamen hintereinander nicht über 5,9 Prozent Marktanteil hinaus - steht die Serie inzwischen wieder bestens da. Seit Mittwoch wurden stets mehr als sieben Prozent Sehbeteiligung beim werberelevanten Publikum erreicht.