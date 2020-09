Zur US-Wahl: Sky zeigt «The Comedy Rule»

TV-News

Besetzt ist das Werk mit Jeff Daniels, Brendan Gleeson, Holly Hunter und anderen.

Am 3. November wählen die Amerika einen neuen Präsidenten. Sie entscheiden dann, ob Donald Trump vier weitere Jahre an der Macht bleiben soll oder ob der demokratische Herausforderer Joe Biden vereidigt werden soll. Sky Atlantic zeigt in Deutschland ab dem 2. November eine neue Showtime-Serie rund um das Weiße Haus. US-Präsident Donald Trump feuerte 2017 den FBI-Chef James Comey, der sich mit seinem Insider-Bericht „Größer als das Amt“ („A Higher Loyalty“) revanchierte. Auf Grundlage des Buches verfasste Billy Ray («Captain Philipps», «The Last Tycoon») ein Drehbuch und inszenierte eine Miniserie für den amerikanischen Pay-TV-Sender.Sie basiert also auf dem Bestseller und umfasst zahlreiche Interviews mit einer Reihe der wichtigsten Schlüsselpersonen. Das vierteilige «The Comey Rule» will dabei keine Biographie eines einzelnen Mannes sein, sondern die Geschichte zweier mächtiger Figuren, Comey und Trump, die aufgrund ihrer konträren Persönlichkeiten, Ethiken und Loyalitäten auf Kollisionskurs geraten sind. Die erste Folge wird Sky Atlantic zur besten Sendezeit am 2. November zeigen und die Serie auch in eine Sonderprogrammierung rund um die US-Wahlen einbetten.Wiederholt werden auch Serienstoffe wie «Veep – Die Vizepräsidentin», «Madam Secretary», «The Loudest Voice», «Who Is America?», «House of Cards», «The Newsroom», «Show Me A Hero», «The Brink – Die Welt am Abgrund» und andere. «The Comedy Rule» ist derweil besetzt mit dem aus «The Newsroom» bekannten Jeff Daniels, aber auch mit Brendan Gleeson oder Holly Hunter. Alex Kurtzman (aktuelle «Star Trek»-Serien) gehört zu den Produzenten.