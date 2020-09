Mit «20/20»: ABC überholt CBS-Serien

US-Quoten

Erneut lag die höchste Reichweite des Tages unter der 3-Millionenmarke, diesmal war sie ABC statt CBS mit «Blue Bloods» vergönnt.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Schon letzten Freitag haben wir an dieser Stelle darüber berichtet, dass die Reichweiten sehr niedrig ausgefallen sind. Rund 2,9 Millionen reichten für den Tagessieg von «Blue Bloods». Diesmal hatte nicht CBS die beste Zuschauerzahl zu bieten, sondern ABC: Das News-Magazinerreichte um 22 Uhr 2,81 Millionen Zuseher. Man sieht also: Noch tiefer geht immer. Die 21-Uhr-Ausgabe hatte bereits 2,77 Millionen Zuschauer angesprochen,unterhielt im Rerun 2,56 Millionen Amerikaner. Jeweils 0,4 Prozent wurden als Rating in der Zielgruppe ausgewiesen.CBS tat die Mischung aus Serie, Reality und Serie erneut nicht wirklich gut:kam nicht über miese 0,2 Prozent hinaus,hatte dann zwar immerhin (wie in der Vorwoche) 0,3 Prozent vorzuweisen,stürzte dann aber wieder auf 0,2 Prozent. Beim Gesamtpublikum war es genau umgekehrt, hier liefen die Serien besser: Bei 2,68, 1,58 sowie 2,43 Millionen lagen die absoluten Sehbeteiligungen.Mit 0,6 Prozent blieb FOX‘an der Spitze bei den Umworbenen. Ganz miserabel sahen die Ratings mal wieder bei The CW aus:schaffte es zwar noch auf 0,1 Prozent,schmierte mit 0,0 Prozent jedoch völlig ab. Um 21.30 Uhr waren nur noch 0,25 Millionen Zuschauer dabei, begonnen hatte die CW-Primetime mit 0,56 Millionen Zusehern.