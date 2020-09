Sat.1 fährt mit «Criminal Minds» gegen die Wand, sixx mit «Pretty Little Liars»-Ableger

Quotennews

Die nur eine Staffel umfassende Teen-Serie ist weiterhin kein Renner in Deutschland.

Der Münchner Sender Sat.1 hat früh einen Stop eingelegt. An diesem Donnerstag gab es keine frische Ware der Ende August gestarteten US-Krimiserie «Prodigal Son». Der Grund liegt auf der Hand – im ZDF spielte die deutsche Fußballnationalmannschaft vor dem erwartbar großen Publikum. Also schickte Sat.1 ab 20.15 Uhr lieber jede Menge Folgen vonals Rerun on air. Die Ergebnisse waren enttäuschend. Die ersten beiden Ausgaben kamen bei den Umworbenen nicht über 3,7 und 3,4 Prozent Marktanteil hinaus. Insgesamt verfehlten die Episoden die Marke von einer Millionen, sie landeten bei rund 850.000 und 800.000 Fans ab drei Jahren. Erst ab 22.10 Uhr wurden die Marktanteile bei den jungen Leuten langsam besser.Dann stieg die Quote nämlich auf 4,6 Prozent Marktanteil – gezeigt wurde hier eine Episode in Spielfilmlänge, die erst um kurz vor Mitternacht zu Ende war. In den 100 Minuten sicherte sich Sat.1 im Schnitt 625.000 Zusehende ab drei Jahren. Auch sixx erlebte übrigens einen aus Quotensicht sehr tristen Abend. Im Fokus dort: Die in Deutschland recht frische Serie, die aber weiter kein Erfolg ist. Diesmal reichte es ab 21.10 Uhr für gerade einmal 0,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, bei den Umworbenen standen 0,5 Prozent Marktanteil zu Buche.Auf genau diesen Wert kam auch das im Juli gestartete neue Vorabend-Format. Die Telenovela brachte der Senderin ebenfalls nur ein halbes Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten ein. Im Gesamtmarkt wurde eine Reichweite in Höhe von nur 0,05 Millionen gemessen.