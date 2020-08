Serienoffensive als 'Paradigmenwechsel für die ARD'

TV-News

Die ARD-Mediathek rückt stärker in den Fokus: Im Herbst und Winter 2020 kommt es zu vielen Onlinepremieren.

Der Herbst und Winter 2020 bringen der ARD-Mediathek eine Serienoffensive: Wie die ARD mitteilt, wird es mehr denn je gelten, dass Programminhalte als Onlinepremiere ausgewertet werden. Unter anderem werden(ab dem 8. September), die Neuauflage der Kinderserie(ab dem 27. September) und die neuen Folgen(am 11. Oktober) in der Mediathek veröffentlicht, bevor sie im linearen Fernsehen laufen. Zudem sindund die dritte Staffel [b]«Charité»/b] als "Online First"-Titel angekündigt.Jörg Schönenborn, ARD-Koordinator Fiktion, sagt diesbezüglich: "So viel und so vielfältig war Serie in der ARD noch nie. Mit «Oktoberfest 1900» und vielen weiteren Serien in den kommenden Monaten bespielen wir erstmals durchgängig zuerst die ARD Mediathek und dann unsere linearen Ausspielwege im Ersten, in den Dritten Programmen und auf One." Er führt fort: "Ich freue mich über die Qualität und die Bandbreite der fiktionalen Angebote, mit denen wir die Attraktivität der ARD Mediathek nachhaltig stärken und zeigen wollen, dass wir es im non-linearen Wettbewerb ernst meinen: Wir denken nicht länger zuerst in linearen Sendeplätzen, sondern konsequent zuerst in Inhalten und Projekten – ein Paradigmenwechsel für die ARD."Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm, ergänzt: "Vor einem Jahr hat die ARD eine Serienoffensive angekündigt und es ist ein fulminanter Start geglückt! Ein großes Kompliment an alle Beteiligten. Unter anderem regional verankerte Comedy, packende Thriller und ungewöhnliche Mystery-Serien werden künftig die ARD-Mediathek noch attraktiver machen. Die ARD ist jetzt auch online eine Top-Adresse für Serienfans - das macht Lust auf mehr!"