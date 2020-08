«Pan» und «Gone Girl»: Sat.1 und ProSieben mit Filmen gleichauf

Quotennews

Sat.1 und ProSieben haben zur besten Sendezeit die ungefähr selben ordentlichen Werte eingefahren. RTLZWEI hat mit «Romeo & Julia» sowie «Taboo» derweil ganz schlechte Karten gehabt.

Sat.1 setzte am Samstagabend auf einen Fantasyfilm, ProSieben auf einen Thriller – beide Filmgenres wurden vom werberelevanten Publikum gleichermaßen angenommen. Sowohl(Fotos) als auchverzeichneten solide 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.Sogar die dazugehörigen Zuschauerzahlen fielen beinahe gleich aus: Während Sat.1 0,59 Millionen jüngere Zuseher vorzuweisen hatte, waren bei ProSieben 0,56 Millionen Umworbene zugegen. Beim Gesamtpublikum standen 1,16 Millionen Zuschauern bei Sat.1 1,21 Millionen Zuschauern von ProSieben gegenüber.Nach dem Primetime-Streifen gab es dann aber doch gewaltige Unterschiede: ProSieben schaffte es mitnoch auf ansehnliche 9,1 Prozent Marktanteil, wohingegen Sat.1 mitauf unzureichende 6,3 Prozent gestürzt ist. Dafür hatte Sat.1 am späten Abend mit 0,83 Millionen Zuschauern ein größeres Gesamtpublikum als ProSieben mit 0,52 Millionen. Richtig miese Werte musste RTLZWEI verkraften:war bei 2,9 Prozent in der Zielgruppe hängen geblieben, insgesamt haben gerade einmal 0,26 Millionen Menschen zugesehen. Die letzten Wiederholungen der ersten-Staffel lagen mit 1,7 und 2,9 Prozent ebenfalls im roten Bereich.