«Der Kriminalist» kehrt mit stärkster Quote seit fünf Jahren zurück

Mit weit mehr als 17 Prozent Marktanteil startete «Der Kriminalist» im ZDF gut in seine finale Staffel. Den Tagessieg sicherte sich im Anschluss «SOKO Leipzig».

„ Ich habe die Rolle sehr gerne gespielt und meine Arbeit geliebt, aber ich möchte mich jetzt wieder neuen Projekten zuwenden. Mein Ziel war es immer, aufzuhören, wenn es am schönsten ist.

” Hauptdarsteller Christian Berkel über das Ende von «Der Kriminalist»

14 Jahre lang ermittelte Christian Berkel als, Anfang Oktober wird er seinen letzten Einsatz haben. Die finale Runde der Krimiserie startete das ZDF an diesem Freitag und sicherte sich damit prompt die Marktführung beim Gesamtpublikum. Genau genommen schalteten für den einstündigen Staffelauftakt ab 20.15 Uhr 4,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, die dem ZDF starke 17,8 Prozent am Gesamtmarkt einbrachten. Eine stärkere Quote holte «Der Kriminalist» zuletzt im November 2015. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar nicht ganz so bombastisch, angesichts von sieben Prozent aber ebenfalls überdurchschnittlich. 0,47 Millionen Jüngere schalteten ein.Dass «Der Kriminalist» den Tagessieg verpasste, dürfte für das ZDF verkraftbar sein, schließlich schob sich ein anderes Format des Senders auf Platz eins. Genau genommen gelang dieses Kunststück der, die ab 21.15 Uhr 5,02 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen versammelte. Dies ließ die Marktanteile weiter anwachsen auf 18,3 Prozent bei allen und starke 9,7 Prozent der Jüngeren.Dafür bereite dem ZDF einmal mehr der spätere Abend Probleme, wo dem Sender ohne die «heute-show» zweifelsfrei ein wichtiger Quotenanker fehlt. Einschalteten hier gegen 22.30 Uhr nur 1,53 Millionen Zuschauer, die zu schwachen 7,4 Prozent bei allen führten. Kleiner Trost: Bei den Jüngeren lief es mit 7,4 Prozent leicht überdurchschnittlich.