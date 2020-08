Mit Moschner und Gätjen: Dann starten die neuen Sat.1-Quizshows

TV-News

Mitte Oktober geht es los: Ab dann führen Steven Gätjen und Ruth Moschner durch zwei neue Vorabend-Quizshows.

Weitere Infos «5 Gold Rings» wurde von Possessed, einem Teil der ITV Studios, für ITV kreiert. «Buchstaben Battle» basiert auf der Sendung «Alphabet Game», die von Gameface Productions, ebenfalls Teil von ITV Studios, erstellt wurde. Beide Shows werden von ITV Studios vertrieben und lokal von ITV Studios Deutschland produziert.



Mach neu den Vorabend: Nachdem Sat.1 ankündigte, diesen Herbst am Vorabend zwei taufrische Shows zu etablieren, verrät der Privatsender nun das konkrete Startdatum seiner neuen Formate. Das Debüt der neuen Vorabend-Quizshows erfolgt am 12. Oktober 2020. Ab dann präsentiert stets montags bis freitags Ruth Moschner ab 18 Uhr. Im Anschluss folgt stets ab 19 Uhrmit Steven Gätjen. «Buchstaben Battle» wird als Quiz-Show rund um Worte, Buchstaben und Sekunden beworben.In jeder Ausgabe spielen zwei Teams, bestehend aus je einem Kandidaten oder einer Kandidatin und zwei Prominenten, gegeneinander. In vier abwechslungsreichen Vorrunden, die aus vertrauten Rätselklassikern bestehen, versuchen beide Teams, innerhalb kürzester Zeit die richtigen Lösungsworte zu finden, um so Extra-Zeit für das Finale zu erspielen. Im Finale treten dann die "Normalos" ohne die Hilfe ihrer prominenten Teamkollegen um bis zu 10.000 Euro.In «5 Gold Rings» stellt Steven Gätjen dagegen die visuelle Auffassungsgabe und das Wissen seiner Kandidatinnen und Kandidaten auf eine harte Probe. Im Mittelpunkt von «5 Gold Rings» steht der größte Studio-LED-Boden in Quiz-Deutschland, der in der Show zur interaktiven Spielfläche wird. Auf diesem müssen zwei Zwei-Personen-Teams verschiedenste Rätsel und Aufgaben lösen und ihre Antwort mit einem Ring markieren. In jeder der fünf Runden wird der Ring kleiner und damit die Wahrscheinlichkeit größer, bei der richtigen Antwort danebenzuliegen. Pro Rätsel kann ein steigender Geldbetrag für den Jackpot erspielt werden. Erst im Finale entscheidet sich, ob die Teams ihren Gewinn auch mit nach Hause nehmen. Insgesamt können bis zu 25.000 Euro erspielt werden.