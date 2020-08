Die «Anwälte im Einsatz» überzeugen die Umworbenen nicht

Quotennews

Dafür eröffnet die Sat.1-Sendung das Mittagsprogramm mit sehr erfreulichen Zahlen beim Gesamtpublikum.

Zwölf Uhr in Fernsehdeutschland. Diebetreten das Sat.1-Programm. Und das führte am Montagmittag bei den Umworbenen nur zu mauen 6,0 und mäßigen 6,3 Prozent Marktanteil. Diesen Werten stehen aber die äußerst starken Zahlen beim Gesamtpublikum gegenüber: Eine «Anwälte im Einsatz»-Doppelfolge führte Sat.1 zu 9,8 und 10,8 Prozent Sehbeteiligung. Die Reichweite belief sich auf 0,72 und 0,89 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,11 und 0,12 Millionen Werberelevante.kam ab 14 Uhr dann auch bei den Umworbenen überzeugend an: 0,20 Millionen Jüngere brachten die Scripted Reality zu 9,6 Prozent. 1,04 Millionen Fernsehende ab drei Jahren sorgten derweil für hervorragende 11,4 Prozent Marktanteil insgesamt.schloss mit 1,00 Millionen und 9,5 Prozent bei allen an sowie mit 0,25 Millionen und 9,9 Prozent in der Zielgruppe.Bei RTL zeigte sich zum Wochenstart ein gewohntes Bild:erreichte ab 15.55 Uhr nur überschaubare 0,46 Millionen Fernsehende, bevormit 0,50 Millionen folgte. Bei den Werberelevanten waren magere 6,8 und miese 5,7 Prozent Marktanteil drin.