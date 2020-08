Welche Seite des Pazifiks setzt sich durch?

Film-Check

An der Westseite haben wir actiongeladene Roboterkämpfe aus China zu bieten und an der Ostseite ein paar heiße Rettungsschwimmer, die kriminellen Machenschaften auf der Spur sind. Gegen beide tritt Altmeister «Rambo» an.

«Pacific Rim: Uprising», 20.15 Uhr, RTL, Free-TV-Premiere

«Baywatch», 20.15 Uhr, ProSieben

«Rambo: Last Blood», Sky Cinema HD, 20.15 Uhr

Die Kaiju kehren zurück - und sind stärker als je zuvor! Jake Pentecost - der einst hoffnungsvolle Jaeger-Pilot - hat seine Ausbildung abgebrochen und droht in die Kriminalität abzurutschen. Doch als die Kaiju mit neuer Kraft überraschend angreifen, stellt er sich der Herausforderung, das ruhmreiche Erbe seines Vaters anzutreten. An Jakes Seite kämpfen sein Pilotenrivale Lambert und die junge Hackerin Amara. Ein mitreißendes Abenteuer beginnt… Hier geht’s zu unserer Kritik des chinesischen Blockbusters. Beach, Bikinis, Bojen - Remake der Kultserie mit Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron: Mitch Buchannon und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody, ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur - und das Blatt wendet sich. Hier geht es zu unserer Quotenmeter.de-Kritik zum Film. John Rambo lebt auf der Farm seiner verstorbenen Eltern und verdient sein Geld als Pferdezüchter. Er beschäftigt Maria, die Haushälterin seiner Eltern, und pflegt zu deren Enkelin Gabrielle ein väterliches Verhältnis. Da Gabrielles Mutter an Krebs gestorben ist, möchte sie unbedingt ihren richtigen Vater kennenlernen, der ihre Mutter und sie verließ, als sie noch ein Kind war. Über eine Freundin kann sie in Erfahrung bringen, dass dieser in Mexiko lebt. Entgegen dem Rat von Großmutter und Rambo reist Gabrielle nach Mexiko und besucht ihren Vater... Hier geht’s zu unserer Kritik des fünften Rambos. Im Blockbuster-Battle zählt die Frage, ob Free-TV-Premiere oder nicht, kein bisschen. Das bekommt «Pacific Rim: Uprising» nun zu spüren. Denn das Remake von «Baywatch» kam bei der breiten Masse einfach noch etwas besser an und auch die Kritik bei Quotenmeter.de lockte zahlreiche Leser an. Daher setzt sich der Streifen mit sportlichen Rettungsschwimmern und viel nackter Haut durch, auch wenn es das schon öfters im TV zu sehen gab.