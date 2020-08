Trotz schwächeren Werten als 2019: Europa-League-Finale punktet bei RTL

Quotennews

Mit Fußball hat RTL am Freitag einige Zuschauer vor den Bildschirmen versammelt. Am späten Abend kriselte es jedoch bei den Kölnern, «Hotel Verschmitzt» hat völlig versagt.

Das Europa League Finale ging wegen der Coronavirus-Pandemie erst am Freitag und damit viel später als sonst zu Ende, der FC Sevilla ging als Sieger gegen Inter Mailand hervor. RTL hat das Spiel im Free-TV übertragen und kann mit den Quoten zufrieden sein: So wurde die erste Halbzeit ab 21 Uhr bereits von 2,41 Millionen Fußballfans verfolgt, ehe die zweite sich sogar auf 2,98 Millionen steigerte. Der dazugehörige Marktanteil stieg von 10,0 auf 14,1 Prozent.Von den 14- bis 49-Jährigen sahen zunächst 0,71 Millionen Menschen zu, danach 0,79 Millionen. Die damit verbundene Quote steigerte sich von 12,2 auf 14,4 Prozent. Zweifelsohne waren das also Ergebnisse über dem Soll, aber 2019 lief das Europa-League-Finale noch besser. Denn damals waren deutlich über drei Millionen Zuschauer dabei, als Chelsea und Arsenal London aufeinandertrafen – allerdings regulär Ende Mai.Richtig übel auf die Nase gefallen ist RTL dann am späten Abend mit einer Wiederholung von, die nicht über 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam. Auf 0,52 Millionen stürzte die absolute Sehbeteiligung. Darunter litt auch das, das sich mit nur 6,2 Prozent in der Zielgruppe sowie 0,55 Millionen Gesamtzuschauern abfinden musste.