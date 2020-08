«Armes Deutschland»-Special weist VOX mit seinen Allestestern in die Schranken

Quotennews

RTLZWEI sicherte sich einen sehr guten Platz in der Dienstagsprimetime.

Freude beim Münchner Sender RTLZWEI: Die Schiene mit Sozialdokus am Dienstag ist weiterhin sehr gefragt. Für 8,8 Prozent Marktanteil bei den Jungen reichte es etwa bei einer ab 20.15 Uhr erfolgten Ausstrahlung von: 1,08 Millionen Leute ab drei Jahren verfolgten die rund zweistündige Sendung, in der erklärt wurde, welche der Hartz-IV-Empfänger sich regelkonform verhalten und welche nicht. Ebenfalls noch gefragt war auch das folgende Lead-Out:-Geschichten aus Pirmasens erreichten gute siebeneinhalb Prozent bei den Umworbenen.Somit landete RTLZWEI in der Primetime am Dienstag klar vor VOX: Der Kölner TV-Sender setzte auf, die doch die Allestester blieben eher blass. 6,3 Prozent bei den Jungen holte die 20.15-Uhr-Folge, 6,1 Prozent die um 22.15 Uhr gestartete Episode. 0,89 und 0,66 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein. Die RTLZWEI-Dokus erreichten im Gesamtmarkt Reichweiten in Höhe von 1,08 und 0,74 Millionen.Bei VOX war auch ein Klassiker wieder sehr gefragt: Für die 15-Uhr-reichte es zu 9,4 Prozent Marktanteil. 0,47 Millionen Menschen ab drei Jahren interessierten sich für die Produktion aus dem Hause Constantin Entertainment.