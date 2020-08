«Der deutsche Comedypreis»: Nun hat das Publikum das Sagen

TV-News

Mehr als nur ein neuer Sender: «Der deutsche Comedypreis» wird 2020 erstmals zum Publikumspreis.

Er sieht sonderbar aus (worüber schon viele PreisträgerInnen scherzten) und gönnt sich dieses Jahr eine Rundumerneuerung. Gemeint ist. Nachdem im Juni dieses Jahres öffentlich wurde, dass die Comedy-Preisverleihung von RTL zu Sat.1 zieht , wird nun die nächste Veränderung bekannt. Aus dem Jurypreis wird ein Publikumspreis. Die Wahl findet im September online statt, gewählt werden darf in insgesamt neun Kategorien.Diese lauten: Beste Comedy-Show, Beste Comedy-Serie, Beste Satire-Show, Bester Komiker, Beste Komikerin, Bester Newcomerin / Bester Newcomer und Beste Sketch-Comedy. Zudem sind als neue Kategorien dabei: Bester Comedy-Podcast und Beste Moderation.«Der Deutsche Comedypreis» ist eine Veranstaltung des Cologne Comedy Festivals und wird weiterhin von der Brainpool TV GmbH produziert. Die Ausstrahlung erfolgt am 2. Oktober 2020 live in Sat.1