Orion entwickelt neuen Thriller «Harness» mit Leigh Janiak

Der Streamingdienst hat sich den neuen Spielfilm von Leigh Janiak gesichert.

Amazon MGMs Label Orion hat sich das Thriller-Projekt «Harness» von Autorin und Regisseurin Leigh Janiak gesichert. Janiak, bekannt durch die «Fear Street»-Trilogie für Netflix sowie Episoden der HBO-Miniserie «The Staircase», inszeniert den Film selbst und bringt damit erstmals ein eigenes Drehbuch aus der renommierten Black List von 2023 auf die Leinwand.

Der Film spielt in den 1980er-Jahren in der brutalen Untergrundwelt des Pferderennsports und verknüpft Glücksspiel, Gewalt und verbotene Leidenschaften. Im Zentrum stehen eine ehrgeizige Nachwuchs-Jockey und ihr Schwager, ein Trainer, die sich auf eine gefährliche Beziehung einlassen, die Körper, Gesetz und Moral gleichermaßen herausfordert.

Produziert wird «Harness» von Elizabeth Banks Brownstone Productions, die zuletzt mit Filmen wie «Cocaine Bear» oder der «Pitch Perfect»-Reihe Erfolge feierten. Neben Banks sind auch Max Handelman und Alison Small als Produzenten beteiligt. Das Casting für den Film läuft bereits, ein Starttermin steht noch nicht fest.

