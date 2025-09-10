Orion entwickelt neuen Thriller «Harness» mit Leigh Janiak

Amazon MGMs Label Orion hat sich das Thriller-Projekt «Harness» von Autorin und Regisseurin Leigh Janiak gesichert. Janiak, bekannt durch die «Fear Street»-Trilogie für Netflix sowie Episoden der HBO-Miniserie «The Staircase», inszeniert den Film selbst und bringt damit erstmals ein eigenes Drehbuch aus der renommierten Black List von 2023 auf die Leinwand.
Der Film spielt in den 1980er-Jahren in der brutalen Untergrundwelt des Pferderennsports und verknüpft Glücksspiel, Gewalt und verbotene Leidenschaften. Im Zentrum stehen eine ehrgeizige Nachwuchs-Jockey und ihr Schwager, ein Trainer, die sich auf eine gefährliche Beziehung einlassen, die Körper, Gesetz und Moral gleichermaßen herausfordert.
Produziert wird «Harness» von Elizabeth Banks Brownstone Productions, die zuletzt mit Filmen wie «Cocaine Bear» oder der «Pitch Perfect»-Reihe Erfolge feierten. Neben Banks sind auch Max Handelman und Alison Small als Produzenten beteiligt. Das Casting für den Film läuft bereits, ein Starttermin steht noch nicht fest.
