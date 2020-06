RTL verliert den «Deutschen Comedypreis» an Sat.1

TV-News

In den vergangenen beiden Jahren hatte RTL die Preisverleihung zum Live-Event hochgezogen, nun wandert «Der Deutsche Comedypreis» erstmalig zu Sat.1. Verliehen werden soll er wie zuletzt auch im Herbst.

Über viele Jahre hinweg war RTL die televisionäre Heimat für den, 2018 und 2019 übertrug der Kölner Privatsender die Gala sogar live um 20.15 Uhr. Verliehen werden soll die Comedy-Auszeichnung auch im Corona-Jahr 2020, die TV-Übertragung übernehmen wird dann aber erstmalig Sat.1 . Wie die Verantwortlichen des Senders am Sonntag mitteilten, gehe der Comedypreis neue Wege und werde gleich mehrere Jahre bei Sat.1 beheimatet sein. Für dieses Jahr stellt man eine erneute Live-Übertragung im Herbst in Aussicht, die wie in den Vorjahren auch von der Brainpool TV GmbH produziert werden soll.Ralf Günther, Geschäftsführer des Köln Comedy Festivals, das den Comedypreis ausrichtet, spricht im Zusammenhang mit dem Senderwechsel von der „beste(n) TV-Hochzeit des Jahres“, «Der Deutsche Comedypreis» und Sat.1 seien ein Dreamteam. „Wir versprechen eine runderneuerte Comedypreis-Gala, mit vielen Entertainment-Highlights und frischen Show-Ideen, ohne die Ernsthaftigkeit der Preisverleihung zu verlieren“, erklärt Günther.Laut Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger gilt sein Sender „seit Jahren als erste Anlaufstelle für Comedy im deutschen Fernsehen und ist die Heimat für die besten und erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler dieses Fachs. Der Deutsche Comedypreis feiert und ehrt dieses Genre über alle Sender und Plattformen hinweg und wird ab Herbst dort verliehen, wo man ohnehin immer gut Lachen hat - nämlich bei uns in Sat.1 . Und das ist ausnahmsweise kein Scherz“, so Pflüger weiter. Wie genau die Preisverleihung vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie ablaufen wird, dürfte derweil noch in den Sternen stehen.«Der Deutsche Comedypreis» wird seit über 20 Jahren verliehen und ehrt Deutschlands beste Komikerinnen und Komiker sowie Newcomer der Szene. Ausgezeichnet werden zudem Comedyshows und -serien sowie die herausragendsten Schauspielerinnen und Schauspieler in Comedy-Serien und die besten Comedy-Programme.