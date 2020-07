Spotify nennt Starttermin für Michelle-Obama-Podcast

Vermischtes

Der erste Spotify-Podcast des Obama-Labels Higher Ground wird noch diesen Monat vom Stapel laufen.

Der Spotify-Deal der Produktionsschmiede Higher Ground, hinter der sich Barack Obama und Michelle Obama befinden, trägt bald erste Früchte: Wie Spotify bekannt gibt, wirdam 29. Juli 2020 starten – also über ein Jahr, nachdem der umfassende Vertrag zwischen den Obamas und der Musik-und-Podcast-Streamingplattform geschlossen wurde.Michelle Obamas Podcast wird offene, ausführliche Gespräche zwischen der früheren First Lady und verschiedenen Gästen bestehen. Die Gäste reichen von Promis wie Marian und Craig Robinson oder Conan O’Brien bis zu Persönlichkeiten wie Generalstaatsanwältin Dr. Sharon Malone. Ziel des Podcasts sei es, zu zeigen, welche Möglichkeiten sich auftun, wenn wir uns auf das Wichtige beschränken und verletzlich zeigen.Spotify fährt in Sachen US-Politik zweigleisig: Im weiteren Laufe des Jahres wird Spotify zudem einen Podcast mit dem in den USA heiß umstrittenen, ultrakonservativen bis rechten Komiker und Moderator Joe Rogan starten.