Kerniges Film-Triple macht Kabel Eins froh

Quotennews

Am Montagabend hieß es für Kabel Eins: Drei Filme über schroffe (Anti-)Helden bringen Quotenglück bei Jung und Alt.

Am Montagabend wurde bei Kabel Eins viel geflucht und ordentlich ausgeteilt: Der Privatsender setzte auf einen markigen Filmabend, der um 20.15 Uhr miteröffnete. Der Guy-Ritchie-Streifen lockte 1,45 Millionen Filmfans zu Kabel eins, darunter befanden sich 0,53 Millionen Umworbene. Somit holte sich der Sender mit dem orangefarbenen Logo sattgrüne 5,5 Prozent Marktanteil insgesamt und 7,6 Prozent bei den Werberelevanten.legte danach die Messlatte in Sachen Gewalt höher. Und die Quoten stiegen ebenfalls an: Sehr starke 5,7 Prozent Marktanteil bei allen und 8,1 Prozent in der Zielgruppe standen auf dem Papier. Die Reichweite belief sich auf 0,80 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 0,31 Millionen Werberelevante.Ab 0.35 Uhr letztlich kamauf 0,27 Millionen Filmfans und erneut auf 5,7 Prozent Marktanteil bei allen. 0,12 Millionen Umworbene genügten nach Mitternacht hingegen für hervorragende 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.