Entschieden: Sky steigt aus der Handball-Champions-League aus

EXKLUSIV TV-News

Die Rechte für die Königsklasse der Sportart liegen inzwischen bei Perform. Das Unternehmen hat noch keinen Abnehmer für die Rechte in Deutschland gefunden.

Es ist offiziell: Nach sechs Jahren, die Sky Sport in Deutschland die Handball-Champions-League übertragen hat, bleibt eine erneute Einigung mit den Rechtegebern aus. Der Pay-TV-Sender bestätigte Quotenmeter.de exklusiv, dass man die kommende Saison der Königsklasse im Handball nicht mehr übertragen wird. Ein Sky-Sprecher sagte: „Beim Handball liegt unser klarer Fokus auf der langfristigen Übertragung der Liqui Moly Handball Bundesliga. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, den Vertrag mit der EHF Champions League nicht zu verlängern.“Die Handball-Bundesliga läuft seit Sommer 2017 bei Sky und geht – bleibt alles beim geplanten Terminplan – Anfang Oktober in die nächste und umfangreichste Saison. Durch die Aufstockung auf 20 Teams finden dann 380 Matches statt, 74 mehr als zuletzt. Schon Karl Valks, bei Sky Head of Other Sports, betonte vor einigen Wochen , dass man sich bei Sky bemühe, auch in der kommenden Saison alle Matches live zu übertragen, nannte dies aber einen Kraftakt. Die HBL soll auch künftig einen riesigen Stellenwert bei Sky einnehmen, sagte ein Sprecher: „Mit der umfangreichen Berichterstattung von der besten Liga der Welt auch über Sky Sport News, skysport.de oder den Sky Social Media-Kanälen bleibt Sky Deutschlands Handballsender Nummer 1.“ Bestätigt ist zudem auch, dass Sky bis mindestens 2023 HBL-TV-Partner bleibt.Die Champions League im Handball hat derweil weiterhin keinen Fernsehpartner. Ab der kommenden Saison greift ein auf rund 500 Millionen Euro geschätzter Vertrag zwischen dem Verband EHF und der Agentur Infront - geschlossen für den Zeitraum bis 2030. Der Deal umfasst alle EHF-Wettbewerbe, also auch den EHF Cup und die EM. Perform ist Konzernmutter von DAZN, ob der Streamingdienst nun die Handball-Champions-League zeigen wird, ist unklar. Ohnehin stehen noch Fragezeichen hinter der kommenden Champions League, die eigentlich Mitte September starten wollte. Alle Spiele sollen dann unter der Woche stattfinden. Doch lässt die Coronapandemie einen Start in wenigen Wochen wirklich zu?