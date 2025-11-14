«Dan Da Dan» landet bei ProSieben Maxx

TV-News

Der Sendeplatz ist nicht überraschend, die Anime-Serie läuft freitags im Dreierpack.

ProSieben Maxx schiebt zum Jahresende noch einen Anime-Neustart ins Programm: Ab Freitag, 5. Dezember 2025, feiert die Serieum 22.05 Uhr ihre Deutschlandpremiere. Zum Auftakt zeigt der Sender die Episode So beginnt Liebe, weißt du!  und bleibt seiner Anime-Strategie treu: Die Folgen laufen immer freitags im Dreierpack im Spätabendprogramm.Inhaltlich trifft bei «Dan Da Dan» Übernatürliches auf Sci-Fi: Schülerin Momo glaubt an Geister, Mitschüler Okarun schwört auf Aliens  aus einem Streit darüber, wer recht hat, wird eine folgenschwere Wette. Momo soll ein UFO, Okarun einen Geist beweisen  und prompt geraten die beiden in ein eskalierendes Abenteuer mit Entführungen, Flüchen und übernatürlichen Kräften. Aus der zunächst klassischen Schul-Setting-Premisse entwickelt sich schnell ein wilder Mix aus Horror, Action, Comedy und Coming-of-Age.Produziert wird «Dan Da Dan» vom renommierten Studio Science Saru, Regie führt Fuga Yamashiro, das Drehbuch stammt von Hiroshi Seko. In Japan sorgte die Serie seit 2024 für viel Buzz, nicht zuletzt wegen ihres sehr eigenwilligen Genremix und des markanten Designs.