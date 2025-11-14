TV-News

«Dan Da Dan» landet bei ProSieben Maxx

von

Der Sendeplatz ist nicht überraschend, die Anime-Serie läuft freitags im Dreierpack.

ProSieben Maxx schiebt zum Jahresende noch einen Anime-Neustart ins Programm: Ab Freitag, 5. Dezember 2025, feiert die Serie «Dan Da Dan» um 22.05 Uhr ihre Deutschlandpremiere. Zum Auftakt zeigt der Sender die Episode So beginnt Liebe, weißt du!  und bleibt seiner Anime-Strategie treu: Die Folgen laufen immer freitags im Dreierpack im Spätabendprogramm.

Inhaltlich trifft bei «Dan Da Dan» Übernatürliches auf Sci-Fi: Schülerin Momo glaubt an Geister, Mitschüler Okarun schwört auf Aliens  aus einem Streit darüber, wer recht hat, wird eine folgenschwere Wette. Momo soll ein UFO, Okarun einen Geist beweisen  und prompt geraten die beiden in ein eskalierendes Abenteuer mit Entführungen, Flüchen und übernatürlichen Kräften. Aus der zunächst klassischen Schul-Setting-Premisse entwickelt sich schnell ein wilder Mix aus Horror, Action, Comedy und Coming-of-Age.

Produziert wird «Dan Da Dan» vom renommierten Studio Science Saru, Regie führt Fuga Yamashiro, das Drehbuch stammt von Hiroshi Seko. In Japan sorgte die Serie seit 2024 für viel Buzz, nicht zuletzt wegen ihres sehr eigenwilligen Genremix und des markanten Designs.

Mehr zum Thema... Dan Da Dan
Kurz-URL: qmde.de/166287
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Bremerhaven-Krimi» hält «Bergretter» in Schach nächster Artikel«Love Island VIP» bessert sich
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News BR zeigt österreichischen Kino-Hit TV-News Pflaume-Dreierpack zum Jahresende TV-News GEO startet «Killer Kings  Tyrannen der Weltgeschichte» TV-News RTL Super zeigt «Konkurrenz für Santa Claus?» erstmals im Free-TV TV-News RTL nimmt Payback unter die Lupe TV-News Hazel Brugger bekommt eigenes «LOL»-Spin-off TV-News «The Voice Kids»: Sat.1 tauscht fast komplettes Team

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung