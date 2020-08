«Grill den Henssler» verliert auf hohem Niveau

Quotennews

Am Sonntag wurde der niedrigste Marktanteil in diesem Sommer gemessen. Der Wert verblieb dennoch klar oberhalb der Sendernorm.

Eine gute Figur machte auch an diesem Sonntag die-Sendung, die der Privatsender VOX ab 20.15 Uhr ausstrahlte. Bei den klassisch Umworbenen landete das über dreistündige Format bei 8,3 Prozent Marktanteil – gegenüber der Vorwoche war dies jedoch ein Abschlag von 0,8 Prozentpunkten. Der Staffelauftakt, damals duellierten sich Steffen Henssler und Tim Mälzer, hatte sogar 14,1 Prozent erreicht. In Sachen Reichweite kam die jüngste Episode nun auf 1,24 Millionen Fans – 0,13 Millionen weniger als sieben Tage zuvor. Dennoch: Die Quoten und Reichweiten sind für VOX weiterhin gut.Auf 6,9 sowie sieben Prozent bei den jungen Leuten kamen die Vorabendformateum 18.10 und 19.10 Uhr. Die Gesamtreichweite lag hier bei jeweils rund 990.000 Fans.Das um 23.30 Uhr gestartetebescherte VOX derweil nur noch sechseinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das Interesse war demnach ausbaufähig. In der Regel läuft es für das Magazin am späten Sonntagabend besser. Diesmal schalteten im Schnitt 0,63 Millionen Menschen ab drei Jahren ein.