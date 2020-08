Solide Quoten für Roland Kaiser im Ersten, starke für Kai Pflaume im NDR

Quotennews

Mit leicht überdurchschnittlichen Quoten erwies sich «Die Roland Kaiser Show» im Ersten als solider Erfolg. «Kaum zu glauben!» im NDR schaffte am späten Abend fast den Sprung in die Zweistelligkeit.

entpuppte sich am Samstagabend als zufriedenstellender Quotenbringer für Das Erste . Ab 20.15 Uhr verfolgten die dreistündige Sendung 2,79 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was für den Sender mit 12,4 Prozent bei allen einherging. Beliebter war am Abend lediglich eine Wiederholung vonim ZDF , die zur besten Sendezeit auf 4,41 Millionen Zuschauer und 18,9 Prozent gelangte.Ausbaufähig lief es für Roland Kaiser hingegen bei den 14- bis 49-Jährigen, in dieser Altersgruppe blieb seine Show bei mäßigen 0,27 Millionen Jüngeren und daraus resultierenden 4,7 Prozent hängen. Zum Vergleich: Diehatte es um 20 Uhr noch auf starke 17 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und sogar auf 19,6 Prozent am Gesamtmarkt gebracht. 4,16 Millionen Zuschauer verfolgten die Nachrichtensendung allein im Ersten.Während Das Erste mit seiner Primetime insgesamt zufrieden sein darf, wird der NDR bei einem Blick auf die Quoten des Vortags vermutlich jubeln. Die Ratesendungmit Kai Pflaume erwies sich mit ihrer 100. Folgen als riesiger Erfolg, der ab 20.15 Uhr ganze 1,84 Millionen Zuschauer anlockte. Damit landete die Sendung nicht nur in den Top15-Charts des Samstags, der Marktanteil stieg in Folge auch auf fantastische 7,9 Prozent bei allen an. Im Sendegebiet kletterte die Quote sogar auf 16,4 Prozent.Doch damit nicht genug: Als der NDR ab 22.45 Uhrauf Sendung schickte, legte der Marktanteil sogar auf bärenstarke 9,9 Prozent zu. Insgesamt sahen das Format am späten Samstagabend noch 1,53 Millionen Zuschauer. Die erfolgreiche Primetime katapultierte den NDR nicht zuletzt auch in der Tagesendabrechnung weit nach vorne. Mit einem Tagesmarktanteil von 4,8 Prozent landete der Sender noch vor ProSieben (3,8%) und Kabel Eins (4,1%) auf Rang sechs.