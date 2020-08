Duell der Netflix-Hits: «Dark» schlägt «The Umbrella Academy»

VOD-Charts

«The Umbrella Academy» gibt die Nummer eins der VOD-Charts an den deutschen Serienhit «Dark» ab.

Mehr zu «Dark»... lesen Sie auch in unserem Topthema von Dienstag, zu dem Sie hier noch einmal gelangen.

Die deutsche Mysteryserieerobert die Spitzenposition in den Streamingcharts zurück: Die Netflix-Serie mit Louis Hofmann, Oliver Masucci, Antje Traue, Dietrich Hollinderbäumer, Lisa Vicari und Lea van Acken brachte es laut Marktforschungsergebnissen von Goldmedia auf 5,27 Millionen Bruttokontakte. Die Nummer eins der Vorwoche, die Netflix-Superheldenserie, sank derweil von 6,23 Millionen auf nunmehr 4,76 Millionen Interessenten brutto. Das bedeutete Rang zwei für die Produktion aus den Häusern Borderline Entertainment, Dark Horse Entertainment und Universal Cable Productions.Bronze geht in den aktuellen VOD-Charts derweil an die humorig-dramatische Justizserie. 4,26 Millionen Serienfans wurden brutto generiert, womit die Serie knapp den spanischen Exportschlagerzu überboten wusste. 4,18 Millionen Menschen schauten brutto in das Format rein, das international als «Money Heist» bekannt ist.wiederum schnappt sich mit 3,66 Millionen den fünften Rang.Auf dem sechsten Platz wird es wieder spanisch: Die Netflix-Mysteryseriegibt sich mit 3,65 Millionen Bruttokontakten ganz knapp «Modern Family» geschlagen, während die dänische Netflix-Mysteryserie3,15 Millionen Interessenten anlockte. Abgerundet werden die Top Ten mit(2,66 Mio.),(2,65 Mio.) undmit brutto 2,64 Millionen Serienfans, die sich das Format auf einem Streamingportal angeschaut haben.