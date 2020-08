«Avatar»-Schöpfer verlassen Netflix-Adaption

US-Fernsehen

Bryan Konietzko und Michael Dante DiMartino werden an dem Projekt nicht weitermachen.

Der Schöpfer von «Avatar: The Last Airbender», Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, sind nicht mehr an der Produktion der Realsserie beteiligt. „Viele von Ihnen haben mich um Neuigkeiten über die «Avatar»-Live-Action-Serie bei Netflix gebeten“, schrieb DiMartino auf seiner Website. „Ich kann Ihnen endlich sagen, dass ich nicht mehr an dem Projekt beteiligt bin. Im Juni des Jahres, nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit, trafen Bryan Konietzko und ich die schwierige Entscheidung, die Produktion zu verlassen.“Mit dem Team von Netflix muss es zu Streitereien gekommen sein, berichtet das Fachportal „Variety“. „Sehen Sie, die Dinge geschehen. Die Produktionen sind eine Herausforderung“, fuhr er fort. „Unvorhergesehene Ereignisse treten ein. Pläne müssen sich ändern. Und wenn dieser Punkt in meiner Karriere geschehen ist, versuche ich, wie ein Luftnomande zu sein und mich anzupassen.“Er zitierte zum Ende seine Figur Iroh: „Manchmal ist das Leben wie ein dunkler Tunnel. Man kann nicht immer das Licht am Ende des Tunnels sehen, aber wenn man einfach in Bewegung bleibt, kommt man an einen besseren Ort.“ Laut Informationen von Insidern ist das Projekt bei Netflix , das zusammen mit Nickelodeon und Dan Lins Firma Rideback umgesetzt wird, noch lange nicht tot.