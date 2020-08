Sky und HBO produzieren schwarzhumorige Horrorserie

TV-News

Das Drehbuch stammt von Siân Robins-Grace. Die Serie wird als "witzige, beißende Geschichte um Mutterschaft" beschrieben.

„ «The Baby» ist abwechselnd düster, komödiantisch und beängstigend. Die Vision, die Siân und Lucy zum Leben erwecken, ist wirklich einzigartig.

” Cameron Roach, Director of Drama, Sky Studios

Die Zusammenarbeit zwischen den Bezahlsendern Sky und HBO geht in die nächste Runde: Wie die Pay-TV-Anbieter nun offiziell verkünden, wurde eine schwarzhumorige Horrorserie in Auftrag gegeben. Die Koproduktion istbetitelt. Das Drehbuch stammt von Siân Robins-Grace («Sex Education»). Die Koproduktion zwischen Sky und HBO wurde von Robins-Grace und Lucy Gaymer (Production Manager bei «Gangs of London») kreiert. Sister und Proverbial Picture produzieren. «The Baby» "ist eine witzige, beißende Geschichte um Mutterschaft und den gesellschaftlichen Regeln, denen sich Frauen ausgesetzt sehen", heißt es in einer Pressemitteilung.Der Plot der achtteiligen Miniserie wird so angerissen: Nachdem die 38-jährige Natasha ungewollt ein Kind bekommt, ändert sich ihr Leben radikal. Nun kann sie nicht mehr tun und lassen, was sie will. Kontrollierend, manipulierend und mit brutaler Gewalt verändert das Baby Natashas Welt in eine Horrorshow. Woher kommt diese Macht des Kindes und warum verhält es sich so? Und wie weit muss Natasha gehen, um ihre Leben zurückzugewinnen?Siân Robins-Grace und Lucy Gaymer kommentieren: "Mit «The Baby» wollten wir die gewaltige Angst der Frauen um die Frage ob wir Kinder bekommen sollen oder nicht, ergründen. Die Ambivalenz des Nichtwissens einerseits und die Verwirrung über die Gewissheit anderer, dass die Mutterschaft das Wichtigste im Leben der Frau ist, oder ob das Ganze nicht doch ein jahrtausendelanger Betrug ist. Wir freuen uns, mit einem so phänomenalen Produzententeam zusammenzuarbeiten, das uns hilft, dieses seltsame Baby mit HBO und Sky auf die Welt zu bringen."