Michael Ballack verlängert vorzeitig bei DAZN

TV-News

Der ehemalige DFB-Kapitän ist seit 2022 Experte beim Sport-Streamingdienst und wird dies auch in Zukunft bleiben. Über die Vertragsmodalitäten hielt sich DAZN bedeckt.

Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und heutige TV-Experte, Michael Ballack, hat vorzeitig seinen Vertrag beim Sport-Streamingdienst DAZN verlängert. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt, hüllte sich über die Vertragslaufzeit allerdings in Schweigen. Ballack werde „auch in Zukunft“ die Berichterstattung zu den Top-Duellen im Fußball auf DAZN bereichern. Der besondere Fokus in Ballacks Arbeit liegt dabei vor allem auf der UEFA Champions League, an der DAZN noch bis 2027 die Übertragungsrechte (außer ein Dienstags-Spiel) hält. Der Ex-Profi werde seine Spielbeteiligungen in der kommenden Saison ausbauen, was wohl auch an der Champions-League-Reform liegt, die DAZN die Übertragung von noch mehr Spielen ermöglicht (insgesamt 186 Spiele, 65 Partien mehr als bisher).„Ich freue mich, weiterhin Teil des Teams bei DAZN sein zu dürfen“, lässt sich Michael Ballack zu seiner Vertragsverlängerung zitieren. „In der Zeit, die ich bisher hier verbracht habe, bin ich immer mit viel Freude an die Arbeit gegangen. Der Broadcaster hat sich weiterentwickelt, sowie auch ich. Ich bin gespannt, welche Herausforderungen noch auf dem gemeinsamen Weg warten und hoffe, dabei die Fans weiter begeistern zu können.“Alice Mascia, CEO DAZN DACH und Group CMO, fügt hinzu: „Seit er bei DAZN ist, hat Michael die Berichterstattung auf DAZN mit seiner Persönlichkeit und seiner Expertise bereichert und auf ein noch höheres Niveau gehoben. Als einer der wenigen wirklich globalen Fußball-Superstars, der den deutschen und internationalen Fußball über Jahre hinweg geprägt hat, schätzen wir seine Erfahrung ganz besonders und freuen uns sehr auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.“