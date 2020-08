Altes «The Neighborhood» versammelt mehr Zuschauer als die «Titan Games»

US-Quoten

In der klassischen Zielgruppe gab das NBC-Format am Abend zwar klar den Ton an, doch insgesamt lässt die Reichweite schon seit Wochen nach.

Noch bewegen sich Dwayne “The Rock” Johnsonsin einem erfolgreichen Rahmen. Doch so langsam nimmt das Interesse der Zuschauer ab, so dass die neue Ausgabe am Montagabend nicht mehr das meistgesehene Programm in der Primetime war. Dieser Titel ging an CBS und. Obwohl es um 20 Uhr nur eine alte Folge der Serie zu sehen gab, ließen sich 3,75 Millionen Amerikaner den Spaß nicht entgehen. «The Titan Games» verfolgten zur selben Zeit “nur” 3,55 Millionen. Auch bei den 18- bis 49-Jährigen sprang für die CBS-Serie im Rerun mit 0,5 Prozent ein schönes Ergebnis heraus. Hier gaben die «Titan Games» mit gewohnt starken 0,7 Prozent Rating weiter den Ton am Montagabend an.Im weiteren Verlauf der Primetime ergab sich zwischen NBC und CBS an der Spitze ein ähnliches Bild. CBS fuhr mit Wiederholungen vonundweiter gute Gesamtreichweiten zwischen 2,52 und 3,37 Millionen ein, während NBC mit einer alten Ausgabe derbei den Werberelevanten weiter gefragt war und solide 0,5 Prozent einstrich. Bei CBS rutschte das Zielgruppen-Rating zunächst auf 0,4 und später sogar auf 0,3 Prozent ab. 0,3 Prozent ist auch das Rating, das ABC mit einer neuen Best-Of-Ausgabe alter-Staffeln blieb. Insgesamt versammelten sich für die Reality-TV-Show über den Abend hinweg 1,88 Millionen Interessierte.Auch FOX musste sich für Reruns vonundmit durchschnittlichen 0,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben. Insgesamt schalteten zunächst 1,97 Millionen Fernsehende ein, später waren es 1,75 Millionen. Bei CW enttäuschtezu später Stunde mit nur 0,1 Prozent bei den Umworbenen und nur 0,79 Millionen Zusehern. Zwei Wiederholungen vonkamen zuvor noch auf 0,2 Prozent sowie 1,03 bzw. 1,06 Millionen Zuschauer.