«Trollhunters» wird abgeschlossen

US-Fernsehen

Netflix bestellte von Dreamworks Animation einen Abschlussfilm.

In der vergangenen Woche startete der Streamingdienst Netflix die dritte und womöglich letzte Staffel von «Trollhunters». Das Unternehmen bestellte nun bei Dreamworks Animation einen Abschlussfilm namens «Rise of the Titans», der für das Jahr 2021 geplant ist. Die miteinander verbundene Serie, die 2016 gestartet wurde, spielt in dem fiktiven Vorort Arcadia, wo drei Freunde die verblüffende Entdeckung machen, dass unter ihrer Heimatstadt ein verborgener Kampf zwischen guten und bösen Trollen stattfindet.«Trollhunters»: Rise of the Titans» wird von Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco und Andrew L. Schmidt nach einem Drehbuch von Marc Guggenheim, Dan Hageman und Kevin Hageman inszeniert. Ausführende Produzenten sind del Toro, Guggenheim, Chad Hammes und die Hagemans.Zur Besetzung gehören Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Colin O'Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Cole Sand und Nick Offerman, Fred Tatasciore, Brian Blessed, Kay Bess, Piotr Michael, James Hong, Tom Kenny, Angel Lin, Amy Landecker, Jonathan Hyde, Bebe Wood, Laraine Newman, Grey Griffin und Cheryl Hines.