«Rosins Restaurants» befinden sich dezent im Aufwind

Quotennews

In der Zielgruppe schlug sich die neuste «Rosins Restaurants»-Folge besser als die aus der Vorwoche.

Die Kabel-Eins-Helfer-Dokusoapkam am Donnerstagabend mit einer weiteren, Corona trotzenden-Ausgabe gut an – zumindest in der Zielgruppe. 0,34 Millionen Werberelevante führten den Fernsehkoch und seine neuen Unterstützer ab 20.15 Uhr zu guten 5,4 Prozent Marktanteil. Das sind 0,8 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und nur 0,1 Prozentpunkte weniger als bei der Premiere der neuen Staffel.Beim Gesamtpublikum lief es für «Rosins Restaurants» verhaltener: 0,63 Millionen Interessenten ab drei Jahren sorgten nur für maue 2,6 Prozent Marktanteil insgesamt. Das ist, wenn auch nur knapp, die bisher niedrigste Gesamtquote der neuen «Rosins Restaurants»-Staffel.Ab 22.15 Uhr derweil erreichte das0,62 Millionen Wissbegierige ab drei Jahren. Die Sehbeteiligung verbesserte sich somit auf akzeptable 3,3 Prozent bei allen Fernsehenden, während die Fernsehenden im umworbenen Alter für sehr gute 5,9 Prozent Marktanteil sorgten. 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige waren an der jüngsten «K1 Magazin»-Folge interessiert.