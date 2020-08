Riesiger Erfolg für Netflix «Umbrella Academy»

VOD-Charts

Zudem ergibt sich eine große Überraschung auf Platz zwei der Streamingcharts.

Überraschung in den wöchentlichen Streamingcharts, die vom Marktforschungsinstitut Goldmedia ermittelt werden. Demnach hatte die Netflix-Seriein den zurückliegenden sieben Tagen die besten Abrufwerte in Deutschland. Die Brutto-Reichweite der Produktion lag demnach bei 6,23 Millionen. In den vergangenen Wochen lagen stets Netflix-Positionen auf dem Gold-Rang: In der Vorwoche sicherte sich noch «Das Haus des Geldes» (internationaler Titel: «Money Heist») die beste Position, davor war es zwei Mal das deutsche «Dark» wie «13 Reasons Why». Alle Wochensieger hatten jedoch eine höhere Brutto-Reichweite als nun «The Umbrella Academy» - teilweise lagen die Werte bei mehr als neun Millionen. Daran sieht man, dass in Deutschland nun auch der Süden in den Ferien ist – das bevölkerungsstarke NRW startet erst demnächst wieder in die Schule.Eine echte Überraschung ergibt sich auf Platz zwei der Abrufcharts: Dort istzu finden. Prime Video streamt von der Serie in Deutschland alle Staffeln, Netflix und die Sky-Dienste haben drei Staffeln im Angebot. Die Produktion erreichte 4,96 Millionen Brutto-Reichweite und lag somit rund eine halbe Million vor dem Drittplatzierten, der US-KrimiserieWeitere Auffälligkeiten? Durchaus: Mit knapp vier Millionen Brutto-Reichweite schaffte es die Abenteuerseriemal wieder in die Bestenliste, in der mit leichten Vorsprung vor diesem Format weiterhin auch die deutschen Netflix-Originaleundzu finden sind. Platz zehn geht unterdessen anmit 2,46 Millionen Brutto-Reichweite. Die im Original beim US-Sender The CW laufende Produktion ist jeweils teilweise als Flatrate bei Prime Video und Sky verfügbar. In den USA wurde die Herstellung jüngst beendet.