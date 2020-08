«Medical Detectives»: Höchste Zielgruppen-Quote des Tages geht an VOX

Quotennews

Für die Spitzenwerte reichten mitten in der Nacht allerdings rund 150.000 Zuschauer. Für ein Ausrufezeichen sorgte auch «Shopping Queen» um 15 Uhr.

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Die nächtlichen VOX-Ausstrahlungen des amerikanischen True-Crime-Formatssind ein echter Quoten-Renner. Doch in der Nacht auf Dienstag lief die Produktion noch stärker als sonst. Ab 3.40 Uhr, also am frühen Dienstagmorgen, kam eine Episode auf 20,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, ab 4.30 Uhr standen sogar 22,6 Prozent Marktanteil zu Buche. Kein anderes Fernsehprogramm sicherte sich am Dienstag ähnlich hohe Zielgruppen-Quoten wie diese True-Crime-Folgen. Allerdings lassen sich nachts und am frühen Morgen eben mit vergleichsweise niedrigen Reichweiten Mega-Quoten erzielen. Je 0,15 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten in diesem Falle zu. Insgesamt lag die Reichweite von «Medical Detectives» bei 0,31 und 0,34 Millionen.Und sonst bei VOX? Der ab 5.20 Uhr gezeigte-Doppelpack gab mit 15,2 und 12,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten eine richtig gute Figur ab. Insgesamt erreichte die Krimiserie aus dem Hause Jerry Bruckheimer 0,37 sowie 0,30 Millionen Zuschauer. Nachmittags hatte zudem dieeinen richtigen Grund zum Jubeln. Die ausgestrahlte Folge sicherte sich 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das war der zweitbeste Wert des Jahres, im April lief eine Folge mit damals 14,8 Prozent minimal besser.Auch um 14 Uhr lief das VOX-Programm bereits gut:sicherte sich 10,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, was ebenfalls der zweitbeste Wert des Jahres war. Ausgedrückt in Reichweiten holte der Privatsender um 14 Uhr tolle 0,39, eine Stunde später dann 0,74 Millionen Fans vor die Bildschirme.