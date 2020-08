«Wer ist hier der Boss?»-Sequel in Arbeit

US-Fernsehen

Sony Pictures Television arbeitet an einer Fortsetzung, bei der Tony Danza und Alyssa Milano an Bord sein sollen.

Das Produktionsunternehmen Sony Pictures Television arbeitet an einer Fortsetzung der Sitcom «Who’s the Boss?», in der Tony Danza und Alyssa Milano an Bord sein sollen. Diese, so heißt es, sollen ihre Rollen „neu interpretieren“. Die neue Serie wird 30 Jahre nach den Ereignissen der ursprünglichen Serie spielen und sich um den ehemaligen Major-League-Baseballspieler und pensionierten Haushälter Tony Micelli (Danza) und seine Beziehung zu seiner Tochter Samantha Micelli (Milano) drehen, die heute alleinerziehende Mutter ist und im dem Haus lebt, in dem die Originalserie spielte.Die Hauptdarsteller Judith Light und Danny Pintauro sind derzeit nicht an der Serie beteiligt. Allerdings sind die Schöpfer der Serie offen, wenn sie einen kreativen Weg finden, die Beiden wieder einzubauen. «Who’s the Boss?» lief zwischen 1984 und 1992 bei ABC und erreichte 196 Episoden. Das Format wurde zehn Mal für den Emmy und fünf Mal für den Golden Globe nominiert.Die Neuauflage wird von Norman Lear und Brent Miller mit ihrer Firma ACT III Productions hergestellt, die einen Exklusivvertrag mit Sony Pictures Television unterhält. Dan Farah von Farah Films wird die Produktion übernehmen. Danza und Milano werden ebenfalls an der Produktion beteiligt.