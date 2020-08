Sat.1 muss bei «Promi Big Brother»-Kandidaten umplanen

Vermischtes

Eine Teilnehmerin entschied sich kurz vor dem Start der dreiwöchigen Show, doch lieber nicht teilzunehmen.

Aus zwei mach eins: Wenn am Freitag die neue Staffel vonin Sat.1 startet (20.15 Uhr), wird nur ein vonbekanntes Gesicht am Start sein. Elene Lucia Ameur wird in die Fernseh-WG einziehen. Eine andere ehemalige Darstellerin der Vorabendserie ist nun überraschend abgesprungen, wie Sat.1 in der Nacht auf Mittwoch via Twitter bestätigte. Saskia Beecks soll sich bereits im Hotel und somit abgeschottet von der Außenwelt befunden haben, als sie entschied, dass sie das Projekt nicht fortsetzen möchte.Beecks ließ mitteilen: „Ich habe erst im Hotel gemerkt, dass «Promi Big Brother» einfach zu viel für mich gewesen wäre. Ich habe gespürt, dass ich im Moment Ruhe brauche statt der Herausforderung, mit unbekannten Menschen vor laufenden Kameras zusammenzuwohnen. Ich wollte vermeiden, dass es mir im Haus total schlecht geht und da bin ich ausgestiegen."Der Sender und die Produktionsfirma (Endemol Shine Germany) haben prompt Ersatz gefunden. Die ehemalige Dschungelkönigin Jenny Frankhauser gehört nun zum 16-köpfigen Ensemble.