Quartalszahlen: Gewinn von AMC Networks schrumpft wegen Corona enorm

Wirtschaft

Fast 130 Millionen US-Dollar Gewinn wurden im Vorjahresquartal verbucht - jetzt waren es 15 Millionen.

Am Dienstag veröffentlichte AMC Networks (AMC zeigt unter anderem «The Walking Dead») die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2020 - also die drei Monate, die voll von der Coronapandemie geprägt waren. Anders als etwa Comcast, das relativ gut abschnitt , sind die Zahlen von AMC Networks mies. Der Gewinn schrumpfte enorm - er lag nun bei rund 15 Millionen US-Dollar, im Vorjahresquartal waren es noch etwa 128 Millionen. Der Umsatz fiel im Quartal um 16,3 Prozent auf 646,3 Millionen US-Dollar, wobei der Umsatz im US-TV-Geschäft um 18 Prozent und im internationalen Geschäft und in anderen Segmenten um 10,3 Prozent zurückging.Etwas kurios: Analysten hatten sogar mit noch schlechteren Werten gerechnet, weshalb der Kurs der Aktie am Dienstagmorgen an der US-Börse kurzzeitig sogar stieg. In einer Erklärung sagte der CEO von AMC Networks, Josh Sapan, dass das Unternehmen "sich auf unsere strategischen Prioritäten konzentriert und Fortschritte bei wichtigen Initiativen gemacht - zu denen die Schaffung großartiger Inhalte und die Monetarisierung dieser Inhalte über eine wachsende Zahl von Plattformen gehören".Er sagte auch, das Unternehmen habe "besondere Fortschritte" bei den Abonnement-Video-on-Demand-Diensten gemacht und meinte damit wohl das auf Horror fokussierte Shudder.